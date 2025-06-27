Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, binlerce öğrencinin katılımıyla renklendi. Törende dereceyle mezun olan öğrencilere ödüller verildi ve ailelerin sevinçleri stadyumu doldurdu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreni, binlerce öğrencinin geçişi ile renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversite stadyumunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mezun olan öğrenciler ve aileleri, coşkulu anlar yaşadı.

Tören kapsamında fakültelerden dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi. Binlerce öğreci geçişi törenine katılarak yürüdü. Öğrencilerin geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımın yoğun olduğu programda stadyum, ailelerin ve arkadaşlarının sevinç çığlıklarıyla doldu.

Mezuniyet törenine, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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