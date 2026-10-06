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Tekirdağ Hayrabolu'da SYDV, eylülde 304 vatandaşa 1 milyon 125 bin lira yardım yaptı

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Hayrabolu SYDV, eylülde 304 vatandaşa yardımda bulundu. Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu ve vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) eylül ayında 304 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, eylül ayında 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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