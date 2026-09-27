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Tekirdağ Hayrabolu'da bir inek ikiz buzağı doğurdu, sahibi Mustafa Saran sevindi.

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Tekirdağ Hayrabolu'da bir inek ikiz buzağı doğurdu, sahibi Mustafa Saran sevindi.
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mustafa Saran'ın ineği ikiz buzağı doğurdu. Saran, sağlıklı doğan buzağıları büyütüp ileride süt ve etinden yararlanacağını söyledi; ikizler mahallede ilgi görüyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir ineğin ikiz buzağı dünyaya getirmesi, sahibi Mustafa Saran'a çifte mutluluk yaşattı.

Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mustafa Saran, ineğinin ikiz buzağı doğurmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

İkiz buzağıların sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade eden Saran, "Buzağıları büyütmek için elimden geleni yapacağım. İleride süt ve etinden yararlanacağız. İkiz buzağılar mahallemizde de ilgi gördü. Merak eden vatandaşlar gelip bakıyor, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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