Tekirdağ haberleri: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi arasında Çorlu ilçesinde bulunan Ziya Bey Evi'nin restorasyonu ile ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını korumaya ve onu gelecek nesillere taşımaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi arasında Çorlu ilçesinde bulunan Ziya Bey Evi'nin restorasyonu ile ilgili protokol imzalandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarihi makam binası olan Sarı Köşk'te gerçekleştirilen protokol imza törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde Bulunan Ziya Bey Evi 20. yüzyılın sivil mimarlık örneği olarak kabul ediliyor. Yapı zemin kat ve 1 normal kattan oluşuyor. Yaklaşık olarak 105 m² plan alanı bulunan yapının mevcut duvarları ahşap çatkılı kagir duvar olarak geçiyor. Yapının zemin kat ve normal kat düşey/yatay taşıyıcı sistemi ahşap dikme ve kirişler şeklinde tasarlandı. Yapının çatısının ahşap mahya, mertek ve dikmeler ile teşkil edildiği öngörülüyor. Çatı tipi kırma çatı olup, marsilya kiremit ile kaplandı.

İmza sonrası konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, "Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını önemsiyor ve onu gelecek nesillere taşıma adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin her bir köşesi büyük kültürel değerlere sahip. Çorlu ilçemiz de bu değerlere ev sahipliği yapan önemli ilçelerimizden biridir. İmzaladığımız protokol kapsamında Çorlu Belediyesi ile gerçekleştireceğimiz çalışma ile 20. yüzyılın sivil mimarlık örneği olan Ziya Bey Evi'ni restore edeceğiz. Protokolün ve projenin ilçemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

ANKA / Yerel