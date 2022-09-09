Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi'nin Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, 12 mahallede asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Sıcak asfalt hamlesinin Bağlık Mahallesi Sultan Sokak'ta başladığını kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bağlık Mahallemizde Yolcu, Zeybek, Sultan, Alp, Tolga, Orkinos, Funda ve Efe Sokaklar'ı sıcak asfalt ile kapladık. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde Konyalı, Hasan Çavuş, Kocatürk, Simge, Dil, Etiler, Çakar, Tezgel, Gezer, Tokuçlar, Bayraktar, Mescit, Kaş ve Haskolar Sokaklar'da asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Ardından Fevzipaşa Mahallemizde Eymen, İsa Çavuş, Akman, Sevecen, Pekcan ve Yılmaz Sokaklar'ı sıcak asfalt ile kapladık" dedi.

"180 BİN METREKARELİK YOL AĞINI SICAK ASFALT İLE KAPLAYACAĞIZ"

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Bedirli, Artan ve Efendioğlu Sokaklar'ın da sıcak asfalt ile kaplandığını sözlerine ekleyen Başkanımız Akay, "Kızılpınar Mahallemizde ise Başaran, Yener, Berk ve Tosun Sokakları asfaltladık. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde Levent, Baran ve Gökgöz Sokaklarımızı da sıcak asfalt ile kapladık. Ardından Fatih Mahallemizde Mensur, Uğurlu, Üzümlü ve Altıntaş Sokaklarımızı asfaltladık" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNDE DEVAM EDİYOR"

Sıcak asfalt kaplama çalışmalarının İstasyon Mahallesi Ahenk Sokak'ta ve Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi önünde de devam ettiğini belirten Başkan Akay, "Ekiplerimiz Ahenk Sokak'ta 900 metrekarelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. 32 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarımız bittiğinde kentimiz genelinde yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız" dedi.