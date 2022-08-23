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Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel Haberler

Tekirdağ haberleri! Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ yerel haberine göre Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Yol, Kaldırım, Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddelerinde başlatılan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Yol, Kaldırım, Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddelerinde başlatılan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Narin Caddesi'nde kaldırım bordür çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerimizi birbirinden ayıran Narin Caddesi ile 29 Ekim Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz Narin Caddemizde yan yol yapım ve kaldırım bordür yapımına devam ediyor. Daha sonra proje kapsamında iki caddemizde yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışması yapacağız. 6 bin 900 metre bordür çalışmasının gerçekleştirileceği caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da sıcak asfalt ile kaplayacağız. Ardından peyzaj ve aydınlatma işlemleri ile Narin ve 29 Ekim Caddelerimizdeki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayarak, caddelerimizi modern bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Vahap Akay 29 Ekim Yerel Haberler

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