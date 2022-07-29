Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da Yol Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

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Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da Yol Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da Yol Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2022 faaliyet programı kapsamında, yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Şarköy ilçesinin Tepeköy Mahallesinde başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı. Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi ile Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi arası bağlantı yolunda SSB beton yol çalışmaları başladı. Yol en yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu arttırmak ve trafikte güvenli bir şekilde hareket ettirmek amacıyla diğer ilçelerimizde de yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Çalışmaları tamamladığımız yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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