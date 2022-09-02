Tekirdağ haber: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Tekirdağ haberleri... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kente daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda araç filosuna dâhil edilen 7 adet transit model araç vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kente daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda araç filosuna dahil edilen 7 adet transit model araç vatandaşların hizmetine sunuldu.

Araçların tanıtım programında konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize daha kaliteli hizmet vermek amacıyla satın aldığımız 7 adet transit model aracı halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar kiralık araçlarla verdiğimiz hizmetlerimizi, bundan sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın bünyesinde satın aldığımız araçlarımızla daha etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Araçlarımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programda Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil de yer aldı.