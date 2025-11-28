Tekirdağ Emniyeti Mahallelerde Denetim ve İstişare Toplantıları Düzenliyor

Tekirdağ Emniyeti, vatandaşların huzuru için mahalle mahalle sahadaki denetim ve istişare çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde mahalle sakinleri, muhtar Selin Başaran Denizci ve esnafla bir araya geldi. Ziyarette asayiş, narkotik ve trafik konuları değerlendirildi, mahallelinin talepleri dinlendi.

Vatandaşla iç içe vurgusu

Müdür Turanlı ve beraberindeki heyet, sahada görev yapan tüm polislerin mesai mefhumu gözetmeden zehir tacirleriyle mücadelede kararlı olduğunu belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Milletle iç içe olunmasının önemine vurgu yapan ekipler, vatandaşlarla kurulan temasın devam edeceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ