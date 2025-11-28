Tekirdağ Emniyeti Mahallelerde Denetim ve İstişare Toplantıları Düzenliyor
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, asayiş, narkotik ve trafik konularında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek denetim ve istişare çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Tekirdağ Emniyeti, vatandaşların huzuru için mahalle mahalle sahadaki denetim ve istişare çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde mahalle sakinleri, muhtar Selin Başaran Denizci ve esnafla bir araya geldi. Ziyarette asayiş, narkotik ve trafik konuları değerlendirildi, mahallelinin talepleri dinlendi.
Vatandaşla iç içe vurgusu
Müdür Turanlı ve beraberindeki heyet, sahada görev yapan tüm polislerin mesai mefhumu gözetmeden zehir tacirleriyle mücadelede kararlı olduğunu belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Milletle iç içe olunmasının önemine vurgu yapan ekipler, vatandaşlarla kurulan temasın devam edeceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ