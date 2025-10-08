Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Etkinliği

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı'na bağlı Çorlu Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte emniyet personeli, "Biz birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan vererek toplumsal dayanışmaya destek oldu. Etkinlikte çok sayıda polis memuru ve emniyet personeli, kan bağışı aracına gelerek bağışta bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da kan bağışında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kan vermek bir insana can olmak demektir. Kan bağışı kampanyasına dayanışma ruhuyla katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ