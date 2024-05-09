Tekirdağ'da yolcu otobüslerinde bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma Trafik Şube ekipleri, otogarda otobüslerdeki yolculara yönelik bilinçlendirme çalışması yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma ekiplerince Çerkezköy Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, otobüslerde seyahat eden yolculara, şoför ve görevlilere yönelik olarak emniyet kemerinin önemi ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı.