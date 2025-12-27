Haberler

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde il genelinde güvenliği sağlamak amacıyla özel güvenlik personeline eğitim ve denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar, olası olumsuzlukların önüne geçmeyi ve vatandaşların huzur içinde yeni yılı karşılamasını hedefliyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 23-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, AVM, otel, tren garı, liman ve otogarlar başta olmak üzere yoğunluğun yaşandığı noktalarda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik eğitim ve denetimler yapıldı. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince KAAN uygulaması kapsamında kurumlar tarafından alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı süreci nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular hakkında özel güvenlik görevlilerine yerinde bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarla, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmesi amaçlandı.

Yetkililer, yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini, acil olmayan ihbar ve taleplerini ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı ya da fotoğraflı olarak iletebileceklerini bildirdi - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
