Haberler

Tekirdağ'da su ürünleri denetimi aralıksız sürüyor

Tekirdağ'da su ürünleri denetimi aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla balıkçı barınakları, satış yerleri ve av araçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Ekipler, avlanan balıkların boy ölçüleri ve satış şartlarının yasallığını kontrol ediyor.

Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla balıkçı barınakları, perakende satış yerleri ve av araçlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol ekipleri, sahada eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde balıkçı barınakları, balık satış noktaları ve av araçları tek tek kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı da gerekli işlemler uygulanıyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde avlanan balıkların boy ölçüleri, satışa sunulan ürünlerin yasal avlanma kriterlerine uygunluğu, nakil ve muhafaza şartları ile kullanılan av araçlarının mevzuata uygun olup olmadığı inceleniyor. Özellikle yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin hem doğal kaynakların korunmasına hem de balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece kaçak avcılığı önlemekle kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşmasını da amaçladığını belirtti. "Denizden sofraya gıda güvenilirliği" anlayışıyla yürütülen çalışmaların yıl boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Samet Akaydin'dan sürpriz itiraf: Dört büyüklerden teklif geldi, Fenerbahçe ağır bastı

''Dört büyüklerden de teklif aldım, en çok parayı F.Bahçe verdi''
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak