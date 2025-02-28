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Tekirdağ'da Ramazan Ayı Fener Alayı Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çocuklar ve ailelerin katılımıyla düzenlenen fener alayı etkinliği, Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca süren yürüyüşte dualar okundu ve 'Hoş geldin Ramazan' pankartları taşındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayının gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen fener alayına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şehirde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, yürüyen çocuklar dualar okuyarak renkli görüntüler oluşturdu.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Tekira AVM önünden başlayarak Tekirdağ Valilik Meydanı'nda sona erdi. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte, katılımcılar "Hoş geldin Ramazan" pankartları taşıdı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş sırasında, çocuklar dualar okuyarak Ramazan'ın ruhunu hissettirdi.

Vatandaşlar, çocukların oluşturduğu bu anlamlı yürüyüşe destek verirken, yürüyüş boyunca ilahiler de okundu. Yaklaşık 1 kilometrelik Hükümet Caddede ilerleyen çocuklar, fenerleriyle kentin sokaklarını aydınlatarak renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, Tekirdağ Valilik Meydanı'nda yapılan kısa bir konuşma ve toplu duaların ardından sona erdi.

Yürüyüşten sonra açıklamada bulunan Yusuf Uygun, "Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizi bir ramazan ayına ulaştıran, sağlıklı ve sıhhatli kılan rabbimize hamd olsun. Ramazan biz Müslümanlar için büyük bir manevi yenilenme ve toplumsal dayanışma dönemidir. Ramazan oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma, hoşgörü, sabır ve ibadetler ile dolu maneviyatın yoğun olarak yaşandığı rahmet ayıdır. Bizler bu ayda sadece yeme içmeden uzak kalmayıp, kötü düşünce ve davranışlardan da arınmanın gayretinde olacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra çocuklar aileleriyle birlikte teravih namazına gitti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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