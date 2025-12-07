Tekirdağ'da poyraz kızıl yosun sürükledi
Tekirdağ'da son iki gündür etkili olan poyraz rüzgarı, deniz yüzeyinde dalgalar oluşturarak kıyıda kızıl yosun birikmesine yol açtı. Vatandaşlar, sahil boyunca oluşan yoğun yosun tabakalarını dikkatle izliyor.
Tekirdağ'da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıda kızıl yosun birikti.
Tekirdağ'da etkisini artıran rüzgar nedeniyle deniz yüzeyinde dalgalar yükseldi, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu. Bazı bölgelerde kırmızı renkteki yosunların birikmesi vatandaşların dikkatini çekti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel