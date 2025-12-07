Haberler

Tekirdağ'da poyraz kızıl yosun sürükledi

Tekirdağ'da poyraz kızıl yosun sürükledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da son iki gündür etkili olan poyraz rüzgarı, deniz yüzeyinde dalgalar oluşturarak kıyıda kızıl yosun birikmesine yol açtı. Vatandaşlar, sahil boyunca oluşan yoğun yosun tabakalarını dikkatle izliyor.

Tekirdağ'da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıda kızıl yosun birikti.

Tekirdağ'da etkisini artıran rüzgar nedeniyle deniz yüzeyinde dalgalar yükseldi, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu. Bazı bölgelerde kırmızı renkteki yosunların birikmesi vatandaşların dikkatini çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

3 gol, 2 kırmızı kart! Süper Lig'de ikincilik koltuğu el değiştirdi
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.