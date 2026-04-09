Tekirdağ'da polis ve Roman vatandaşlar sahada buluştu

Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlik, toplum ile güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendiren örnek bir organizasyona sahne oldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen dostluk maçında emniyet personeli ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar sahada buluştu.

Karşılaşma, Tekirdağ'ın önemli spor alanlarından biri olan 13 Kasım Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Gün boyunca süren etkinlik, yalnızca bir spor müsabakası olmanın ötesine geçerek kültürel etkileşim ve sosyal kaynaşma açısından da dikkat çekti.

Maç öncesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve beraberindeki yetkililer sahaya inerek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Etkinlikte yer alan Mahmut Nedim Tunçer ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden Turanlı, Polis Haftası'nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumla güvenlik güçleri arasındaki güven bağının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Etkinlik öncesinde Roman vatandaşlar tarafından emniyet personeline çiçek takdim edilmesi ise duygu dolu anlara sahne oldu. Bu jest, karşılıklı saygı ve sevginin simgesi olarak tribünlerden büyük alkış aldı. Ardından iki takım, üzerinde "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" yazılı pankartla sahaya çıkarak toplumsal birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başlama vuruşunu İl Emniyet Müdürü Turanlı'nın yaptığı karşılaşma, adeta bir festival havasında geçti. Klarnet ve davul eşliğinde oynanan maçta Roman kültürüne özgü müzikler tribünlere neşe kattı. Sahada ise rekabet ve centilmenlik bir aradaydı. Emniyet personeli ile Roman vatandaşlardan oluşan takımlar, zaman zaman tempoyu artırarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Karşılıklı atılan gollerle skor sürekli değişirken, mücadele boyunca hem oyuncular hem de izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Özellikle atılan şık goller ve yapılan centilmence hareketler tribünlerden alkış topladı. Maçın sonunda 4-4'lük beraberlik skoru, dostluk temasına yakışır bir sonuç olarak değerlendirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların toplumdaki ön yargıları kırdığını ve farklı kesimler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağladığını ifade etti. Polis Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı buluşmanın her yıl tekrarlanması gerektiğini belirten katılımcılar, organizasyonun geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.

Programın sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, sahadaki samimi görüntüler etkinliğin amacına ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem emniyet personeli hem de Roman vatandaşlar, sporun birleştirici gücü sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı