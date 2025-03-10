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Tekirdağ'da Öğrencilere Ücretsiz Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Öğrencilere Ücretsiz Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi
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Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında öğrencilere Hacivat ve Karagöz gösterisi, sihirbazlık ve palyaço etkinlikleri sunuldu. Etkinlikler, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sağladı.

Tekirdağ'da, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik ücretsiz gösteriler düzenlendi.

Tekirdağ'da, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik ücretsiz gösteriler düzenlendi. Hacivat ve Karagöz gösterisi, sihirbazlık gösterisi, palyaço etkinlikleri ve çocuk tiyatrosu, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliklerde geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ün yanı sıra sihirbaz gösterisi ve palyaço etkinlikleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Kültürel mirasın önemli unsurlarından biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisi, mizahi diyaloglarıyla eğlendirirken sosyal mesajlar da verdi.

Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlayan etkinliklerin, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğu belirtilirken benzer programların devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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