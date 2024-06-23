Tekirdağ'da Kızıl Dolunay Göz Kamaştırdı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Haziran ayının son dolunayı akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde adeta vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Tepelerin arkasından yavaş yavaş ortaya çıkan dolunay, kızıl rengi ile görenleri mest etti. Tekirdağ semalarında gökyüzünü süsleyen dolunay, rengi ve parlaklığı ile geceyi gündüze çevirirken, gökyüzündeki manzarayı izleyen vatandaşlarsa bu eşsiz anların tadını çıkardı. - TEKİRDAĞ