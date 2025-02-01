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Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde Uzun Kuyruklar

Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde Uzun Kuyruklar
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Tekirdağ'da düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlar yaklaşık yarım kilometre kuyruk oluşturarak mıhlama ikramını bekledi. Festivale büyük ilgi gösterildi, gelecek yıl için 5 ton mıhlama hazırlanacağı bildirildi.

Tekirdağ'da bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlar mıhlama ikramına akın etti, yaklaşık yarım kilometrelik kuyruk oluştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleşen Hamsi ve Mıhlama Festivalin ikinci gününde misafirlere yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi. Mıhlama yemek isteyen vatandaşlar saatler öncesinden festival alanına akın etti.

Uzun sıralar oluştu

Kalabalık arttıkça kuyruk uzadı, yaklaşık yarım kilometre boyunca bekleyen vatandaşlar sabırsızlıkla mıhlama sırasının kendilerine gelmesini bekledi. Festival alanında Karadeniz'e özgü müzikler eşliğinde horon oynayan katılımcılar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Seneye 5 ton yapacaklar

Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Akyüz yaptığı açıklamada ilk kez düzenlenen festivalin büyük ilgi gördüğünü ve gelecek yıllarda daha geniş çaplı bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. Sağ olsun Süleyman paşalıları her etkinliğimizde olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmadılar. Hava da çok güzel Cenabı Allah müsaade etti. Çok güzel bir ortam var, çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız yetmeyecek gibi görünüyor. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Türkü ile, Lazı ile Kürdü ile Rumelilisi ile herkes burada"

Sırada bekleyen vatandaşlar ise yaptıkları açıklamada, "Bu şenliğe ilk defa geldim çok memnun olduk. Bu festivalin devamını diliyoruz. Türkü ile, Lazı ile Kürdü ile Rumelilisi ile herkes burada. İnsanları birleştirmek çok güzel bir olay" dediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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