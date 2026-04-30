Tekirdağ'da 'Güvenilir Gıda' uygulaması devrede

Tekirdağ'da hayata geçirilen "Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması" ile vatandaşlar, gıda işletmelerine yönelik denetim bilgilerine artık karekod üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen denetim çalışmalarına dijital destek geldi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda işletmelerine ait denetim geçmişini görüntüleyebilecek, taklit ve tağşiş ürün listelerine erişebilecek.

"Çek-Gönder" özelliğiyle dikkat çeken uygulama, tüketicilerin karşılaştıkları uygunsuzlukları doğrudan yetkililere bildirmesine de imkan tanıyor. Böylece vatandaşlar sadece tüketici değil, aynı zamanda denetim sürecinin aktif bir parçası haline geliyor.

Yetkililer, uygulamanın şeffaflık ve izlenebilirliği artırarak gıda güvenilirliği konusunda farkındalığı yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı