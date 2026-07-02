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Tekirdağ'da gıda işletmelerinde alerjen denetimi

Tekirdağ'da gıda işletmelerinde alerjen denetimi
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında restoran, lokanta ve kafeteryalarda gıda içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulmasını denetliyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde restoran, lokanta ve kafeteryalarda gıdalara ait içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında tüketicilere sunulan gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerine kolayca ulaşılabilmesi amaçlanıyor. Özellikle gıda alerjisi bulunan vatandaşların güvenli tüketim yapabilmesi için işletmelerin gerekli bilgilendirmeleri görünür alanlarda bulundurması zorunlu hale getirildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin yeni düzenlemeye uygun hareket edip etmediği kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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