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Tekirdağ'da Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi Düzenlendi

Tekirdağ'da Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi Düzenlendi
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Tekirdağ AFAD Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik enfazda arama ve kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitimde teori ve uygulama ile afet bilinci ve müdahale yöntemleri aktarıldı.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından, Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik enkazda arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitim programı, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekibe yönelik olarak gerçekleştirildi. Programın ilk aşamasında, Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda teorik bilgiler aktarıldı. Katılımcılara afet bilinci, enkaz yapıları, müdahale yöntemleri ve güvenlik önlemleri gibi konularda kapsamlı sunumlar yapıldı.

Uygulamalı eğitim sahada tamamlandı

Teorik eğitimin ardından katılımcılar, AFAD'ın eğitim sahasında uygulamalı eğitime alındı. Burada oluşturulan senaryo enkaz alanında, arama kurtarma teknikleri birebir uygulandı. Personel, hem bireysel müdahale becerilerini geliştirme hem de ekip koordinasyonunu sağlama konusunda pratik yaptı.

Eğitim talepleri karşılanmaya devam ediyor

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitim taleplerinin titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda eğitimler aralıksız sürdürülüyor. AFAD yetkilileri, afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanın ve bu tür eğitimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tekirdağ'da afetlere hazırlıkla ilgili sürdürülen bu tür faaliyetlerin, kamu personelinin bilinç ve müdahale kapasitesini artırarak kriz anlarında daha etkin bir rol üstlenmesini amaçladığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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