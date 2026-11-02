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Tekirdağ'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele ele alındı

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Tekirdağ'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele ele alındı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın başkanlık ettiği toplantıda okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele ele alındı, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, kent genelinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın başkanlık ettiği toplantıda, Tekirdağ genelinde sürdürülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle okullarda güvenliğin sağlanması, uyuşturucuyla mücadele, asayiş olaylarının önlenmesi ve suçla mücadele konuları üzerinde duruldu.

Güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Kentte huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra alınabilecek yeni önlemler de toplantının gündeminde yer aldı. Emniyet birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının, kent genelinde güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların koordinasyonu açısından önem taşıdığı belirtildi.

Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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