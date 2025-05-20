Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerden Üretim Sergisi

Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerden Üretim Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilenen ürünler, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek kurslarında ürettikleri eserlerden oluşuyor. Başsavcı Erdal Şenol, bu kursların yükümlülerin topluma kazandırılmasındaki önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek kurslarında ürettiği ürünler Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilendi. Sergi açılışında konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, "Kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evlerine, huzurevlerine, Milli Eğitim'e bağlı okul ve yurtlara ücretsiz olarak gönderilmek suretiyle kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yaklaşık iki yıldır süren meslek kursları sayesinde, yükümlüler hem üretime katkı sunuyor hem de topluma yeniden kazandırılıyor. Kurslarda yapılan ürünler Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

"Cezanın amacı yalnızca cezalandırmak değil, topluma kazandırmaktır"

Açılışta konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce açılan meslek kurslarında yükümlüler tarafından üretilen ürünlerin sergi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Cezanın asıl amacı sadece suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda onu ıslah ederek topluma yeniden kazandırmaktır. Adalet Bakanlığımızca bu yönde gerek ceza infaz kurumlarımızda gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin toplum içerisinde infaz ve iyileştirme faaliyetleri yürütülürken, bir taraftan da yükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı kurs ve eğitim programları açılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Tekirdağ Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evlerine, huzurevlerine, Milli Eğitim'e bağlı okul ve yurtlara ücretsiz olarak gönderilmek suretiyle kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır. Bu kursları tamamlayan yükümlülerimiz işe yerleştirilmekte, daha avantajlı konuma gelmekte, bunun yanında iş ve hibe projeleri ile kendi işlerini kurma fırsatından faydalanmaktadırlar" dedi.

"Takdire şayan bir çalışma"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise, "Bugün denetimli serbestlikte üretilen ürünlerle ilgili bir sergi açılıyor. Hüküm giyenlerin ıslah olması, suç işleme potansiyelini kenara bırakarak toplum ile uyum içinde yaşayabilmesi için bir takım faaliyetler yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir proje. Bu sadece denetimli serbestlikte değil, bildiğim kadarıyla birçok alanda da yapılıyor. Bir taraftan yükümlülerimiz iş sahibi, meslek, sanat sahibi oluyor; ama diğer taraftan ise kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Bu noktada Süleymanpaşa Kaymakamlığımıza da bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Fabrikalardan kumaşları bulup getiriyor. Adliyemizdeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzdeki yükümlülerimiz üretiyor ve tüm kamu kuruluşlarımıza dağıtılıyor. Hakikaten takdire şayan bir olay. Emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkarma sebebi belli oldu

Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.