Tekirdağ'da Çocuklara Trafik Bilinci Eğitimi Verildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'na bağlı mobil eğitim tırı, Tekirdağ'da çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla eğitim düzenledi. Öğrenciler teorik ve pratik eğitimlerle trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı mobil eğitim tırı, Tekirdağ'a gelerek çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, mobil tırın içinde oluşturulan sınıfta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca tırın önüne kurulan özel trafik parkurunda çocuklar, öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buldu. Öğrenciler; trafik ışıklarını, yaya geçitlerini, emniyet kemerinin önemini ve trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları hem teorik hem de pratik olarak öğrenerek bilinçlendirildi.

Eğitim programına Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker de katılarak öğrencilerle beraber uygulamaları takip etti.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ genelinde yaklaşık bin öğrenciye trafik eğitimi verildi. Çocukların hem sınıfta hem de parkurda gördükleri bu eğitimlerle trafik güvenliği konusunda geleceğe önemli bir yatırım yapıldığı vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
