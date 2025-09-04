Tekirdağ'da Çocuklar Üzüm Bağlarında Tarım Eğitimi Aldı

Tekirdağ'da çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesi ve tarıma yönelik farkındalık kazanması amacıyla "Çocuk Çiftçiler Üzüm Bağları ile Buluşuyor" programı düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" kapsamında hayata geçirildi.

Etkinlikte çocuklara tarım ve bağcılık alanında meslek tanıtımları yapıldı, üzüm ürünlerinin işlendiği tesisler gezdirilerek üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Çocuklar, bağlarda farklı üzüm çeşitlerini gözlemleme fırsatı buldu, kendi elleriyle asma fidesi dikerek uygulamalı deneyim kazandı.

Doğa ile iç içe geçen programda ayrıca piknik, çember etkinliği, kitap okuma, felsefe ve tuval çalışmaları yapıldı. Çocuklar hem eğlenerek vakit geçirdi hem de tarımın temel unsurlarını yerinde görme imkanı buldu. - TEKİRDAĞ