Tekirdağ'da buğday tarlasında yangın
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 30 dönümlük arazi kül oldu.
Tekirdağ'da buğday tarlasında yangın
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Yaşanan yangın, Kapaklı Yeni Sanayi Sitesi mevkinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken 30 dönümlük arazi kül oldu.