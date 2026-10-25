Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da Bıçakçı ailesi 147 yıllık mesleği 6'ncı kuşağa ulaştırmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Bıçakçı ailesi 147 yıllık mesleği 6'ncı kuşağa ulaştırmak istiyor Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da Bıçakçı ailesi 147 yıllık mesleği 6'ncı kuşağa ulaştırmak istiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 1879 yılından bu yana bıçakçılık yapan Bıçakçı ailesi, 147 yıllık meslek geleneğini 5 kuşaktır sürdürüyor. Süleymanpaşa'daki Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanda baba oğul, dedelerinden kalan mesleği 6'ncı kuşağa aktarmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da 1879 yılından bu yana bıçakçılık yapan Bıçakçı ailesi, 147 yıllık meslek geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanlarında 5 kuşaktır bıçakçılık yapan aile, dedelerinden miras kalan mesleği 6'ncı kuşağa devretmek istiyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Bedesten Çarşısı'nda faaliyet gösteren Bıçakçı ailesi, yaklaşık 1,5 asırdır bıçakçılık mesleğini sürdürüyor. Soyadlarını da yaptıkları meslekten alan aile, yıllara meydan okuyan geleneğiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar bıçakları kendileri üreten aile, bugün ise hazır aldıkları bıçakları müşterileriyle buluşturuyor.

Ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Murat Bıçakçı ile 5'inci kuşak temsilcisi oğlu Alaattin Bıçakçı, aynı dükkanda omuz omuza çalışarak aile mesleğini sürdürüyor. Dedelerinden kalan mesleği yaşatmaya çalışan baba oğul, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Kurban Bayramı'nda işler yoğunlaşıyor

Mesleğin yıllar içinde değiştiğini anlatan Murat Bıçakçı, geçmişte atalarının kendi bıçaklarını ürettiğini, günümüzde ise hazır bıçakları satışa sunduklarını belirtti. Kasaplar ve marketler başta olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Bıçakçı, işlerinin özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunlaştığını kaydetti.

Mesleği sürdürmenin kolay olmadığını ifade eden Bıçakçı, son dönemde işlerin durgun olduğunu belirterek mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

Soyadları da meslekleri de miras

Soyadlarının da bıçakçılık mesleğinden geldiğini vurgulayan Murat Bıçakçı, yaklaşık 147 yıldır devam eden aile geleneğini yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü belirten Bıçakçı, oğlu Alaattin Bıçakçı ile birlikte aynı tezgahın başında geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor.

Bıçakçı ailesinin hedefi ise yalnızca bugün mesleği devam ettirmek değil, dedelerinden miras kalan bu geleneği çocuklarına ve torunlarına da aktararak 6'ncı kuşağa ulaştırmak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı

Kutsal toprakları füzelerle hedef aldılar
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!