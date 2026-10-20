Tekirdağ'da balıkçının teknesine yaklaşan yunus, cep telefonuyla kaydedildi

Tekirdağ'da balıkçının teknesine yaklaşan yunus, cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sabah denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, teknesine yaklaşan yunusu cep telefonuyla görüntüledi. Yunusun tekne çevresinde yüzdüğü ve gün doğumuna eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, teknesine yaklaşan yunus balığını fark edince cep telefonuna sarıldı. Yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Marmara Denizi'nde balık avlamak için sabahın erken saatlerinde denize açılan İbrahim Özkan, teknesinin yanına kadar gelen yunus balığıyla karşılaştı. Beklenmedik karşılaşma karşısında cep telefonunu çıkaran Özkan, yunusun tekne çevresinde yüzdüğü anları kaydetti.
Gün doğumunun Marmara Denizi üzerinde oluşturduğu manzaraya yunusun eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Denizin sakinliğiyle birleşen gün doğumu ve yunusun tekneye yaklaşması, izleyenlere güzel anlar yaşattı.