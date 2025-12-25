Haberler

Tekirdağ'da balıkçılara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması

Güncelleme:
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balıkçıları bilgilendirmek ve mevzuata uygunluk denetimleri yapmak amacıyla sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler devlet destekleri hakkında bilgi verip, su ürünleri mevzuatına uygunluk kontrolleri yaptı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçılara yönelik sahada bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirilerek hem devlet destekleri anlatıldı hem de su ürünleri mevzuatı kapsamında kontroller yapıldı.

Tekirdağ genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında balıkçılar ziyaret edilerek devlet tarafından sağlanan hibe destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimlerini sürdürürken, teknelere ait ruhsatlar, avcılık izin belgeleri, tekne ve motorların teknik özellikleri, kullanılan av araç ve gereçlerinin mevzuata uygunluğu ile avlanan su ürünlerinin tür, boy ve miktar kriterlerini tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde özellikle yasaklı dönem ve alanlarda avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hedeflendi. Yetkililer, denetimlerin hem balıkçıların emeğini korumak hem de denizlerdeki canlı varlığının devamlılığını sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetine Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy da katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
