Tekirdağ'da 2025 yılında 7 bin 149 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 2025'te hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 149 olurken, kaba ölüm hızı binde 6,0 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'nca yayımlanan "Tekirdağ İli Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2025" verilerine göre, kentte ölüm sayısı 2024 yılında 6 bin 929 iken 2025 yılında 7 bin 149'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 4'ünü erkekler, 3 bin 145'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Türkiye genelinde 2025 yılında binde 5,7 olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da bu oran binde 6,0 oldu. Tekirdağ, kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 51'inci sırada yer aldı.

Ölüm nedenleri incelendiğinde Tekirdağ'da dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Kentte 2 bin 359 kişi dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirirken, bu sayı toplam ölümlerin yüzde 33'ünü oluşturdu. Tekirdağ bu oranla Türkiye genelinde 59'uncu sırada yer aldı.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 315 olarak kaydedildi. Bu ölüm nedeni toplam ölümlerin yüzde 18,4'ünü oluştururken, Tekirdağ bu oranla Türkiye genelinde 12'nci sırada yer aldı.

Beş yaş altı ölüm hızı verilerine göre ise Tekirdağ'da 2024 yılında binde 8,7 olan oran, 2025 yılında binde 7,2'ye geriledi. Türkiye genelinde ise beş yaş altı ölüm hızı 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 9,5 olarak hesaplandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı