Tekirdağ'da 2025-2026 Akademik Yılı Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, 2025-2026 Akademik Yılı 1. Dönem Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yeni akademik yıl öncesinde üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım ve sosyal alanlarda güvenliği ele alındı. Yurtların mevcut durumu değerlendirilerek, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca tesisler ve çevre alanlara ilişkin risk analizleri yapılarak, uyuşturucu ile mücadele, istismar ve provokasyonların önlenmesi konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün katıldı.

Toplantı sonunda, öğrencilerin güvenliği için kurum ve kuruluşların iş birliğiyle alınacak önlemler hakkında görüş birliğine varıldı. - TEKİRDAĞ