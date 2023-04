Tekirdağ Büyükşehir, Süleymanpaşa-Çerkezköy Seferlerini Başlatıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve konforlu şekilde ulaşım hizmetinden faydalanmaları için başlattığı Süleymanpaşa-Malkara arası otobüs seferlerinin ardından Süleymanpaşa- Çerkezköy seferlerini de hayata geçiriyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ve ilçelerle olan ulaşım ağının her geçen gün geliştiğinin altını çizen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Şehir içi ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi kadar ilçeler arası ulaşım ağının iyileştirilmesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu bir biçimde ulaşım sağlayabilmeleri için her geçen gün hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Hizmetlerimiz arasına Süleymanpaşa- Çerkezköy seferlerini de ekleyerek ulaşım ağımızın gelişmesinde bir adım daha atmış olacağız. Hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Süleymanpaşa- Çerkezköy seferlerimiz vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi günü Süleymanpaşa- Çerkezköy arasında başlayacak seferler; TEKULAŞ'a ait 34 numaralı hat ile Süleymanpaşa Yeni Otogar'dan kalkarak Tekirdağ Şehir Hastanesi- NKÜ Araştırma Hastanesi- Çorlu- Çerkezköy arasında hizmet verecek.