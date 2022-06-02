Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye' Ödülü - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulusal platformlarda kazandığı proje ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle organize edilen ve bu yıl "Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde, Altınova Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 'En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye' ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da geniş çaplı bir katılımla düzenlenen kongreye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen'in elinden aldı.

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERİN, SEÇKİN PLATFORMLARDA ÖDÜLLENDİRİLMESİ BİZİ, HEM YENİ PROJELER İÇİN TEŞVİK EDİYOR HEM DE DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Belediye olarak ilk günden bu yana aynı ciddiyet ve kararlılıkla Tekirdağ için çalıştıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları ifade etti:

"Geniş hizmet yelpazemiz ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz projelerin, seçkin platformlarda ödüllendirilmesi bizi, hem yeni projeler için teşvik ediyor hem de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairemiz tarafından hayata geçirilen ve Trakya'nın ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliği taşıyan, Altınova Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin, 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde 'En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye' ödülüne layık görülmesi bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Yerinde, gönüllülük ilkesiyle, değerine değer katan bir anlayışla hareket edeceğimiz bu projenin halkımıza hayırlı olmasını diliyor, projenin oluşturulmasında emeği geçen başta daire başkanımız Sevim Avcı Yener olmak üzere tüm çalışanlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel