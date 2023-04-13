Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, encümen ve komisyon üyeliklerine seçim yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı, komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu. Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri ise görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi. Başkan Albayrak, toplantıda alınan kararların Tekirdağ için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda; encümen ve komisyon seçimleri de yapıldı. Buna göre; encümenliğe Kazım Doğaç, Doğan Özman, Zekeriya Güven, Tamer Yargı ve Cengiz Memiş seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Halil İbrahim Erkan, Eren Doğan, Yüksel Baydarlı, Yener Dursun, Cihan Kaygusuzoğlu, Gökay Keleşoğlu, Şenol Karaküçük, Metin Kanat, Adem İçli; Çevre ve Sağlık Komisyonu'na Kazım Doğaç, Cengiz Çayır, Sabahattin Çalışkan, Hatice Altay, Zekeriya Güven, Hikmet Mutlu, Ramazan Kemal Kurt; Plan ve Bütçe Komisyonu'na Değer Kara, Hüseyin Vasfi Güner, Doğan Özman, Erhan Baştak, Mustafa Sabri Şahsi, Levent Köksalan, Şakir Sezgin, Halil İbrahim Cebeci ve Nizamettin Çoban; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Volkan Soğancılar, Erhan Baştak, Cengiz Çayır, Hatice Altay, Nafiz Selçuk Güvenilir, Serkan Bezgin ve Nuri Köşdere; Ulaşım Komisyonu'na Kazım Doğaç, Güner Çetin, Nedim Yılancı, Tamer Yargı, Sabahattin Çalışkan, Ali Rıza Eti ve Nizamettin Çoban; İçişleri Komisyonu'na Hüseyin Vasfi Güner, Sabahattin Çalışkan, Özcan Veysel Tunçcan, Volkan Soğancılar, Nafiz Selçuk Güvenilir, Sait Yazı ve Ruhi Özden; Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu'na ise Zekeriya Güven, Ersin Kaçar, Erhan Baştak, İlhan İmrak, Levent Köksalan, Osman Turgutlugil ve Fedai Yüksel seçildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Albayrak, Ramazan ayının şehre, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, bereket getirmesini diledi.