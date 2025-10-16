Haberler

Tekirdağ AFAD Eğitimleriyle Afet Müdahale Kapasitesini Artırıyor

Tekirdağ AFAD Eğitimleriyle Afet Müdahale Kapasitesini Artırıyor
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında akreditasyon sürecine katılmak isteyen kurumlar için kentsel arama ve kurtarma eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, kurtarma senaryoları, ekipman kullanımı ve güvenli çalışma teknikleri üzerine odaklanıyor.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sistemi kapsamında akreditasyon sürecine katılmak isteyen kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek, ortak standartlar oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, AFAD eğitmenleri tarafından kentsel arama ve kurtarma eğitimleri gerçekleştiriliyor.

AFAD Müdürlüğü eğitim sahasında düzenlenen uygulamalı eğitimlerde, enkaz altında mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik senaryolar canlandırıldı. Katılımcılara duvar delme, yaralıya ulaşma, güvenli tahliye, taşıma ve sevk etme gibi operasyonel beceriler kazandırıldı.

Eğitimlerde ayrıca arama kurtarma personelinin sahada doğru ekipman kullanımı, iletişim koordinasyonu ve güvenli çalışma teknikleri üzerine de bilgilendirmeler yapıldı. AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin afet anında hızlı ve etkili müdahale için büyük önem taşıdığını belirterek, akreditasyon sürecine dahil olacak ekiplerin ulusal standartlara uygun şekilde hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından verilen kentsel arama ve kurtarma eğitimlerinin ilerleyen dönemde farklı kurum ve gönüllü ekiplerle de devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
