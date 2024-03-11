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Tekerlekli Sandalye Talebi: Destek Bekleniyor

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Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, tekerlekli sandalye konusunda büyük bir talep olduğunu ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini açıkladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, tekerlekli sandalye konusunda büyük bir talep olduğunu ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini açıkladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu açıkladı.

Başkan Şirin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Ramazan Ayı'nın öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda derneğimizin yapılan yardımlar sayesinde engellileri mutlu etmeyi bekliyoruz. Tekerlekli sandalye talebi çok yoğun olmasından dolayı aralıklarla temin ettiğimiz sandalyeler ihtiyaç sahiplerine veriyoruz ama şu an itibari ile de en az 50-60 civarında tekerlekli sandalye talebi bulunmaktadır. Bu aşamada Özellikle hayırsever işadamlarımız ve halkımızdan ramazan dolayısıyla derneğimize fitre ve zekatlarını vererek bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ve engelleri tekerlekli sandalye bağışı yapabilirler. Bir de ramazan dolayısıyla ülkemizdeki ekonomik sıkıntıdan dolayı engelli ve ailelerinin ramazan kumanyası yardımı yapıyoruz. Bu noktada da bağış yapmak isteyen iş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın derneğimize gelerek bu bağışı yapmalarını da bekliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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