Tek Gözü Göremeyen Nurhan Nine, Günde 300 Sayfa Kitap Okuyor
Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Nurhan Çallıçubukcuoğlu, tek gözü görmemesine rağmen her gece en az 300 sayfa kitap okuyarak zihinsel sağlığını koruyor. Radyosunu açıp kitabına dalan Çallıçubukcuoğlu, sosyal medyadan uzak durarak gençlere kitap okuma tavsiyesinde bulunuyor.

Eskişehir'de tek gözü görmemesine rağmen her gün en az 300 sayfa kitap okuyan 66 yaşındaki Nurhan Çallıçubukcuoğlu, "Akşam saat 23.00'te radyomu açıp kitabımı elime alırım, ondan sonra dünya yansa duymam" dedi.

Emekli vatandaş Nurhan Çallıçubukcuoğlu, çocukluğundan bu yana kitap okumayı çok seviyor. Akşam kendisine ayıracağı zamanı sosyal medyada dolaşmak veya televizyon izlemek yerine daha farklı bir şekilde değerlendiren Çallıçubukcuoğlu, radyosunu açıp en az 300 sayfa kitap okuyor. Tek gözü hiç görmemesine rağmen okumaktan vazgeçmeyen emekli kadın, aynı zamanda 'dijital detoks' yaparak hem zihinsel hem de ruhsal sağlığını destekliyor.

"Küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seviyorum"

Bir dönemler günde 500 sayfayı rahatlıkla bitirdiğini söyleyen Nurhan Çallıçubukcuoğlu, "Şimdi yaş durumumdan dolayı ve bir gözüm rahatsız olduğu için eskisi kadar okuyamıyorum. Sağ gözüm doktor hatasından dolayı tamamen işlevini yitirdi, hiç görmüyor. Bu yüzden kendimi fazla zorlayamıyorum ama yine de günde en az 250-300 sayfa okuyorum. Küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seviyorum. 66 yaşındayım ve yaklaşık 10 yaşlarındayken kitap okumaya başladım" şeklinde konuştu.

"Radyomu açıp kitabımı elime alırım, ondan sonra dünya yansa duymam"

Sosyal medyada pek vakit geçirmediğini anlatan Çallıçubukcuoğlu, "Onun yerine kitap okumayı ve radyo dinlemeyi tercih ediyorum. Akşam olduğunda saat 23.00'te radyomu açıp kitabımı elime alırım, ondan sonra dünya yansa duymam. Hiçbir şey düşünmem, tamamen kitabın konusuna dalarım. Ben kitabı sadece okumuyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Kitaptaki karakterlerle bütünleşiyorum, kendimi onlardan bir parça gibi hissediyorum. Uyurken de okuduklarımın detaylarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 1 kitabı en fazla 3 günde bitiriyorum"

Kitaplarını 2'nci el aldığından bahseden Çallıçubukcuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada değişim yapan yerler var, aldığım ve okuduğum kitapları oraya götürüyorum. Onlar yarı fiyatına geri alıyor, ben de o parayla yeni kitaplar alıyorum. Bu yerlere gittiğimde, 'Hiç almayacağım' dediğim gün bile en az 4-5 kitap alıp çıkıyorum. Şu anda 1 kitabı en fazla 3 günde bitiriyorum."

"Sosyal medya asosyalleştiriyor"

Nurhan Çallıçubukcuoğlu, "Sosyal medya sosyalleşmek için değil, beyin yıkamak için. Gençleri tamamen asosyalliğe yöneltiyor. Telefona kilitleniyorlar, etraflarından ve dünyadan tamamen kopuyorlar" diyerek gençlere kitap okumalarını tavsiye etti. - ESKİŞEHİR

