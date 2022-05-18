Tek geçim kaynağı olan ineği ölen kadına bakanlıktan sürpriz - Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde tek geçim kaynağı olan ineği merada ölen Nasibe Durna isimli kadına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir inek ile buzağı hediye edildi.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde yaşayan Nesibe Durna'nın (60) tek geçim kaynağı olan ineği, geçtiğimiz günlerde merada otladığı sırada aniden fenalaşarak öldü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının, Hakkari Valiliğine verdiği talimat üzerine Durna'ya bir inek ile buzağı hediye edildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ile inek ve buzağı aileye teslim etti.

Yeni ineklerine çok sevindiğini belirten Nesibe Durna, "Tek bir ineğim vardı. Geçim kaynağım bu inekti. Ben de başka yerdeydim. Haber geldiğinde ineğim ölmüştü. Sanırım yediği ottan zehirlenmişti. Ben tek geçim kaynağım ineğime çok üzüldüm. Allah razı olsun bugün valimiz ve kaymakamımız bize sürpriz yaparak bir inek ve bir buzağı hediye ettiler. Çok mutluyum. Bugün bana en güzel hediye bu oldu. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise bakanın talimatıyla aileye bir inek ve buzağı hediye ettiklerini belirterek, "Teyzemiz güle güle kullasın. Hayırlı olsun kendisine. Bununla beraber Hakkari bölgesinde tarım alanında, çiftçilik alanında güzel hizmetlerimiz oluyor. Bakanımız başka zaman inşallah teyzemizle de konuşacak" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel