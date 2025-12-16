Haberler

TEI, millî havacılık motorlarını öğrencilerle buluşturdu

Güncelleme:
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Eskişehir'deki 300 öğrenciye yerli ve milli teknolojileri tanıttı. Etkinlikte, öğrenciler TEI'nin havacılık motorları ve milli projeleri hakkında bilgi aldı.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde, TEI ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Eskişehir'in farklı liselerinden 300'e yakın öğrenci TEI Eskişehir yerleşkesini ziyaret etti. Düzenlenen etkinlikte, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri ve öğretmenler yer aldı. Öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Aydın, eğitime sunduğu desteklerden ötürü TEI'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin milli havacılık motorlarını yerinde gördüler

TEI Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü Özdoğan Turan, öğrencilere TEI'nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini ve yürütülen milli projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, yerli ve milli teknolojilerin savunma ve havacılık sanayisinde taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Tesis gezisi sonrası öğrenciler TEI Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin milli havacılık motorları yolculuğunda TEI'nin geliştirdiği kritik teknolojileri yakından tanıdı. Öğrenciler, Türkiye'nin milli havacılık motorlarını yerinde görme fırsatı buldu.

Öte yandan, TEI yetkilileri farklı okullarda 400'ün üzerinde öğrenciyle bir araya gelerek yerli ve milli motorlar hakkında bilgilendirmede bulundular. - ESKİŞEHİR




