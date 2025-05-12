TEI, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Kutladı

Teı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftasını her yıl olduğu gibi TEI çalışanları ve farklı kademelerden öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle kutladı. Güvenli çalışma kültürünü güçlendirmeyi ve bu alanda farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlikler, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İSG Haftası, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini vurgulayan mesajlarıyla başladı. TEI çalışanları arasında düzenlenen yarışma ile bir yıl boyunca TEI'nin bu alandaki sloganı olacak "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güçlüyüz, Milli Havacılıkta Öncüyüz!" ifadesi seçildi. Hafta boyunca; İSG kurallarını hatırlatan bilgi yarışması, İSG buton yarışması ve Kişisel Koruyucu Donanım Survivor Parkuru gibi çeşitli yarışmalar ve acil durum ekiplerinin katıldığı farklı etkinlikler düzenlendi. Sanal gerçeklik uygulamalarının da kullanıldığı aktivitelerde, İSG uygulamalarını içeren senaryoların canlandırıldığı sanal gerçeklik yarışmalarında TEI çalışanları kıyasıya mücadele etti. Sosyal tesis bölgesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı için mobil istasyon ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri için bilgilendirme alanları yer aldı. Kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ilgili firmalar tarafından tanıtıldığı stantların da kurulduğu alanda, Safety Monopoly isimli oyuna katılan TEI çalışanları, İSG bilgilerini tazelerken keyifli dakikalar geçirdiler. Sosyal sorumluluk alanında da etkinliklerin düzenlendiği hafta kapsamında, Reşat Benli İlkokulu'nu ziyaret eden TEI İSG ekipleri, öğrencilere İSG'nin önemini anlattı ve sanal ortamda İSG uygulamalarını tanıttı. Son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR