Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

TEI, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Kutladı

TEI, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklerde sanal gerçeklik uygulamaları ve bilgi yarışmalarıyla İSG konusunda farkındalık artırıldı. Türkiye Kızılayı'nın kan bağışı ve ilk yardım eğitimlerinin de yer aldığı hafta, öğrencilerle yapılan ziyaretlerle desteklendi.

Teı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftasını her yıl olduğu gibi TEI çalışanları ve farklı kademelerden öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle kutladı. Güvenli çalışma kültürünü güçlendirmeyi ve bu alanda farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlikler, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İSG Haftası, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini vurgulayan mesajlarıyla başladı. TEI çalışanları arasında düzenlenen yarışma ile bir yıl boyunca TEI'nin bu alandaki sloganı olacak "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güçlüyüz, Milli Havacılıkta Öncüyüz!" ifadesi seçildi. Hafta boyunca; İSG kurallarını hatırlatan bilgi yarışması, İSG buton yarışması ve Kişisel Koruyucu Donanım Survivor Parkuru gibi çeşitli yarışmalar ve acil durum ekiplerinin katıldığı farklı etkinlikler düzenlendi. Sanal gerçeklik uygulamalarının da kullanıldığı aktivitelerde, İSG uygulamalarını içeren senaryoların canlandırıldığı sanal gerçeklik yarışmalarında TEI çalışanları kıyasıya mücadele etti. Sosyal tesis bölgesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı için mobil istasyon ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri için bilgilendirme alanları yer aldı. Kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ilgili firmalar tarafından tanıtıldığı stantların da kurulduğu alanda, Safety Monopoly isimli oyuna katılan TEI çalışanları, İSG bilgilerini tazelerken keyifli dakikalar geçirdiler. Sosyal sorumluluk alanında da etkinliklerin düzenlendiği hafta kapsamında, Reşat Benli İlkokulu'nu ziyaret eden TEI İSG ekipleri, öğrencilere İSG'nin önemini anlattı ve sanal ortamda İSG uygulamalarını tanıttı. Son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.