TEI, Deprem Bölgesine Yardımda Bulundu

Eskişehir'in ve ülkenin en önemli havacılık ve savunma sanayisi şirketlerinden Teı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde çalışanlarıyla birlikte deprem bölgesine yardımda bulundu.

Türkiye'yi derinden yaralayan ve 10 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Teı, yıl boyunca deprem bölgesine yardımlarını sürdürdü. TEI çalışanları depremin 1'inci yılında da depremzedelerle bir araya geldi. TEI, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra deprem bölgesindeki Öğretmen Yüksel Acun İlkokulu'na Zeka Atölyesi kurdu. Kurulan atölyede TEI çalışanları, çocuklarla bir araya geldi ve oyunlar oynadı.

Özellikle eğitim, çevre ve sağlık alanlarında pek çok sosyal sorumluluk projesi yürüten TEI, deprem bölgesi için şimdiye kadar 11 farklı proje ile yardımlarını sürdürmüştü. - ESKİŞEHİR