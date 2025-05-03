Tehlikeli Yolculuk: Patenle Otobüsün Arkasında

Tehlikeli Yolculuk: Patenle Otobüsün Arkasında
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Çanakkale'de bir genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak can güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Can güvenliğini hiçe saydı... Patenle otobüsün arakasına tutunarak yolculuk yaptı

Çanakkale'de patenli gencin otobüs arkasındaki yolculuğu

Halk otobüsüne tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu amatör kameralara yansıdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, can güvenliğini tehlikeye atarak yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli genç, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde Atatürk caddesinde seyir halindeki 17 H 0043 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Can güvenliğini hiçe sayan genci görenlerin yürekleri ağzına geldi. Otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan genç hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran gencin yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Yerel
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