Tedavi edilen Kızıl Şahin, Kazdağları'na salıverildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları yakınlarında yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin (Buteo buteo), tedavi süreci tamamlanarak doğal yaşam alanına salıverildiKazdağları eteklerindeki Altınoluk Mahallesi'nde, yorgun ve yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin Burhaniye Milli Parklar Şefliği...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları yakınlarında yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin (Buteo buteo), tedavi süreci tamamlanarak doğal yaşam alanına salıverildi

Kazdağları eteklerindeki Altınoluk Mahallesi'nde, yorgun ve yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin Burhaniye Milli Parklar Şefliği Veteriner ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde uzman veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene edildi. Ayağından yaralı olduğu tespit edilen şahin, kısa bir sürede ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terası'ndan doğal yaşam alanına salıverildi. - BALIKESİR