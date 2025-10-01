TEB Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin (TEB) 32. Tiyatro Ödülleri, Kadıköy'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "En İyi Oyun" ödülü İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları ortak yapımı Medea Material'a değer görüldü.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen TEB Tiyatro Ödülleri, 10 Eylül 2025'te Kadıköy'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törenin açılış konuşmasını TEB adına tiyatro eleştirmeni ve akademisyen Hasibe Kalkan gerçekleştirdi.

2024–2025 tiyatro sezonu boyunca yaklaşık 170 oyunun izlendiğini, jüri üyelerinin titiz bir değerlendirme süreci yürüttüğünü ve ödüllerin yalnızca sanatsal başarıya değil, yenilikçi yaklaşım, düşünsel derinlik ve çağla kurulan bağa göre belirlendiğini vurgulayan Kalkan, "Tiyatro yalnızca izlenmez yaşanır, düşünülür ve sorgulanır. Her oyun, dünyayı başka bir gözle görmemize katkı sunduğunda, bize hem estetik hem düşünsel bir alan açar" dedi. Kalkan, tiyatro sanatına katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Törenin sunuculuğunu Tuğrul Tülek'in üstlendiği gecede, TEB Onur Ödülü usta yazar ve gazeteci Zeynep Oral'a verildi. Bu yılın "Yılın Oyunu" ödülünü, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan "Medea Material" kazanırken; "Yılın Yönetmeni" ödülüne, hem Katip Bartleby hem de Ayak Bacak Fabrikası oyunlarındaki rejisiyle Muhammet Uzuner layık görüldü.

"Yılın En İyi Oyun Metni Ödülü", Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı "9/8'lik Kıyamet" adlı yapıma verildi. Oyunculuk ödüllerinde ise bu yıl dikkat çeken bir yenilik yapılarak, cinsiyetten bağımsız ödüllere ek olarak "tek kişilik performans" kategorisinde ayrı değerlendirme gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İbrahim Barulay (Apsolit) ve Oğulcan Arman Uslu (9/8'lik Kıyamet) "Tek Kişilik Performans Ödülü"ne değer görüldü. "Yılın Oyuncuları" ödülü ise Seda Türkmen (Kutsal) ve Yılmaz Sütçü'ye (Hizmetçiler) takdim edildi.

Genç sanatçıların üretimini teşvik etmek amacıyla verilen "Yılın Genç Ekibi Ödülü", bu yıl ACT Project'e giderken; TEB Özel Ödülü Khöra / Echoes Sahne ve Ma Platform ortak yapımına verildi. Tiyatro dünyasına uzun yıllardır katkı sunan sahnelere yönelik verilen Genco Erkal Özel Ödülü ise bu yıl Cihangir Atölye Sahnesi'ne takdim edildi.

TEB jürisi bu yıl da 11 kişiden oluştu. Jüri üyeleri arasında Erdoğan Mitrani, Hasibe Kalkan, Tijen Savaşkan, Handan Salta, Tuba Aksu Şener, Mehmet Konuk, Bahar Çuhadar, Gülin Dede Teke, Zeynep Baykal, Öznur Oğraş Çolak ve Mahmut Şenol yer aldı.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, 74 ülkenin üye olduğu uluslararası bir platformun Türkiye temsilcisi olarak, tiyatro eleştirisinin gelişmesi ve sahne sanatları üzerine düşünsel üretimin desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.