TDV KAGEM 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' Seminer Serisi Sona Erdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' seminer serisi sona erdi.

TDV KAGEM tarafından düzenlenen ve 9 hafta boyunca 9 farklı konu başlığıyla toplamda 730 kişinin istifade ettiği 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' semineri sona erdi. Aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun Kur'an ve sünnet ışığında ele alındığı seminer serisinin kapanış programı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın katılımıyla 'Peygamberimizin Aile Hayatı ve İdeal Eş' konulu seminerle gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İdeali yakalamak her zaman mümkün değil ama aslında insanoğlunun bütün hayatı ideal olana ne kadar yaklaşabildiği ile alakalıdır. Bir karşılık beklemeden sevgiyle bağlı olan kişi ideal eştir. Peygamber Efendimizin aile içi iletişimine baktığımızda aile ahlakında sadakati, sabrı, hoşgörüyü, sevgiyi ve saygıyı görürüz. Peygamber Efendimizin aile yaşantısında tek taraflı doğrusal bir ilişki görmeyiz, döngüsel bir ilişki görürüz. Peygamberimiz ailesini sever, sayar, onlara sabırlı ve hoşgörülü davranır. Ailesi de aynı şekilde Peygamberimizi sever, sayar, ona karşı hoşgörülü davranır ve onun yaşantısındaki zorluklara sabrederdi. Hiçbirimiz Peygamber Efendimiz kadar ideal bir eş olamayız ama o ideal çizgiye ne kadar yaklaşabilirim ve bir önceki seneden bu seneye ben ideale ne kadar yaklaşabilirim şeklindeki gayretlerimizden sorumluyuzdur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ideal Müslümanı, ideal eşi ve ideal babayı bize çok farklı vesilelerle anlatmaktadır. Bizden istediği de bu ideale adım adım yaklaşmak için düzenli gayret göstermektir."

İnsanoğlunun aile hayatı içerisinde evlilik bağı ile çok ciddi bir imtihan sürecine girdiğini belirten Martı, "Bu imtihanın en temel sorularından birisi de Allah tarafından emanet edilen cana nasıl davranılacağıdır. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde kadınlar hakkında 'Allah'tan korkun, çünkü siz onlar ile Allah'ın emaneti olarak birliktesiniz' derken tam olarak bunu ifade etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Program sonunda dokuz hafta boyunca seminerlere devam eden katılımcılara Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı tarafından katılım belgesi verildi. - ANKARA