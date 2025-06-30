TCSG-72 Gemisi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İçin Ziyarete Açılıyor

TCSG-72 Gemisi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İçin Ziyarete Açılıyor
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Sinop'ta bulunan TCSG-72 Gemisi, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde 1 Temmuz Salı günü saat 10.00-17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Sinop'ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-72 Gemisi, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Sinop'ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi TCSG-72, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Valilikten ziyaretlerle alakalı yapılan bilgilendirmede, "TCSG-72 Gemisi "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında, "1 Temmuz Salı günü, 10.00-17.00 saatleri arasında, Sinop İskelesinde halkımızın ziyaretine açık olacaktır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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