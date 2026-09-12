TCG Savarona eğitim gemisi İstanbul’da

TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi.

TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin, 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını açıklanmıştı. Açıklamaya göre, TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe demir yerinde bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi ziyaret kapsamında bugün ilk durağı olan Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gemi vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı