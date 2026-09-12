Haberler

TCG Savarona eğitim gemisi İstanbul’da

TCG Savarona eğitim gemisi İstanbul’da
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul’daki liman ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi.

TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi.

TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin, 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını açıklanmıştı. Açıklamaya göre, TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe demir yerinde bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi ziyaret kapsamında bugün ilk durağı olan Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gemi vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Trump'tan Çinli otomobil üreticilerine yeşil ışık: Karşı çıkmam

Trump'tan Çinli üreticilere yeşil ışık! Açık açık ilan etti
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi