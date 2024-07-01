Üye Girişi
Haberler

TCG Köyceğiz Gemisi Fethiye'de Ziyaretçilere Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları kapsamında TCG Köyceğiz Gemisi ziyaretçilere açıldı. Gemiyi ziyaret edenler, geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları kapsamında gelen TCG Köyceğiz Gemisi kapısını ziyaretçilere açtı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığına ait TCG Köyceğiz Gemisi Fethiye'ye gelerek kapısını ziyaretçilere açtı. Fethiye Limanı'nda TCG Köyceğiz gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kabotaj Bayramı Denizcilik Köyceğiz Fethiye Muğla Turizm Yerel Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title