Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

TCG Büyükada Korveti Yeni Yılda Görev Başında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri'nin milli imkanlarla üretilen TCG Büyükada korveti, yeni yıl itibarıyla görevde. Modern teknolojik özelliklere sahip olan gemi, Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Deniz Kuvvetleri'nin milli imkanlarla üretilen unsurlarından TCG Büyükada korveti, yeni yılda görev başında.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512) yeni yılda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkan ve kabiliyetler göz önüne alındığında, dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Yeni yılda, yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide, TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, askerlerin yeni yılını kutladı.

"Yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor"

TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, "Mavi Vatan'ın koruyucusu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli gemilerinden TCG Büyükada'nın komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında, her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak, Türk sancağını Mavi Vatan'da dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Bu gurur ve heyecanla, aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
img

İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
img

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.